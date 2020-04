Icardi Juve, Di Marzio: «Ecco cosa filtra da Parigi sulla punta dell’Inter» (Di martedì 14 aprile 2020) I tifosi della Juve sognano Icardi: gli aggiornamenti sulla trattativa fra Paris Saint-Germain e l’Inter per il riscatto dell’argentino In collegamento con gli studi di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione legata a Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter è in prestito al PSG, e gode dell’interesse della Juventus. «Credo che l’Inter si aspetti il riscatto di Icardi dal PSG. E’ sul tavolo, tutti i segnali che arrivono sono quelli di un riscatto, ma ancora non è partita l’operazione formale. L’intenzione ci sarebbe. Il PSG potrebbe chiedere uno sconto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Operazione-Juventus - Icardi vuole il bianconero. Un top player sul piatto per convincere l'Inter

tuttosport : #Icardi, l’Italia nel cuore. La #Juve resta in agguato - francescoargon1 : @cancerAERI se mi chiedessero quale colpo di mercato vorresti dalla juve nel prossimo anno, io risponderei che il m… - Snake90Inter : RT @JantasOO: *Inter ha accordo con Barella che rifiuta tutte le altre destinazioni* Interisti: 'che fenomeno Beppe ????, Giulini ti devi arr… - federiconecosta : se prendono Icardi dopo aver visto che alla Juve manca tecnica in velocità sono da gettare nel cestino dell'umido. - donato_addesso : @dayfootball1981 @zorrobw Come può essere in dirittura di arrivo se non si sà ancora con quale squadra deve trattare la juve per icardi? -