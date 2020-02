Bufera al Grande Fratello Vip: Fabio Testi a rischio squalifica? Ecco cosa è successo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Momenti davvero concitati al Grande Fratello Vip. Dal web iniziano ad arrivare proteste sempre più accese rivolte all’inquilino Fabio Testi. Secondo le ultime indiscrezioni l’attore di fama internazionale potrebbe rischiare la squalifica. Il motivo? Alcune frasi pronunciate durante una discussione con altri inquilini della casa. Affermazioni che non sono passate inosservate ai telespettatori del reality di Canale 5 e che hanno fatto scatenare l’ira di tanti. Secondo quanto si apprende infatti, Fabio Testi avrebbe pronunciato delle frasi ritenute pesanti, parlando in generale di alcune attrici. L’attore ha infatti lasciato intendere di credere che alcune sue colleghe siano potute scendere a compromessi con alcuni registi. Le affermazioni di Fabio Testi All’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, Fabio Testi si è lasciato sfuggire alcune frasi che non ... velvetgossip

