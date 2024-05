Btp Valore - perché potrebbero essere un affare in caso di taglio dei tassi della Bce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Procede più a rilento rispetto alle precedenti emissioni, ma era ampiamente previsto, il collocamento del BTp4 di maggio che cerca di calamitare parte degli oltre 1.150 miliardi che giacciono nei conti correnti degli italiani. Infatti ieri, il terzo giorno di collocamento di Btp4, mercoledì 8 maggio, il titolo di Stato retail (per comprarlo bastano 1.000 euro) pensato dal ministero dell’Economia per spingere le famiglie italiane a comprare il debito pubblico del Paese, si è chiuso con una raccolta che ha superato quota 2,1 miliardi di euro, con oltre 73mila ordini. Il titolo, che ha durata 6 anni, ha un tasso minimo garantito del 3,35% per i primi tre e del 3,9% per i successivi oltre ad un premio dello 0,8% riservato a chi compra in collocamento e tiene il titolo fino a scadenza. Oltre ad un trattamento fiscale ...