(Di giovedì 9 maggio 2024) Durante il suo discorso in occasionemilitare del 9 maggioestrategiche russe sono "" pronte per il combattimento

Roma, 9 maggio 2024 – Le forze nucleari strategiche russe sono sempre in allerta , ha affermato il presidente russo Vladimir Putin . "Non permetteremo a nessuno di minaccia rci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta ", ha detto il ...

Il leader del Cremlino alla parata: "Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento" Parate militari, concerti e marce con veicoli d'epoca in tutta la Russia in onore del 79° anniversario della Giornata della Vittoria sul nazismo ...

(Adnkronos) – Parate militari, concerti e marce con veicoli d'epoca in tutta la Russia in onore del 79° anniversario della Giornata della Vittoria sul nazismo nella 'Grande Guerra Patriottica'. A Mosca, la celebra zione si apre con una parata sulla ...

"Forze nucleari sempre in allerta": la minaccia di Putin alla parata della Vittoria - "forze nucleari sempre in allerta": la minaccia di Putin alla parata della Vittoria - Durante il suo discorso in occasione della parata militare del 9 maggioe forze nucleari strategiche russe sono "sempre" pronte per il combattimento ...

Russia celebra la Giornata della Vittoria, Putin: "Forze nucleari sempre pronte" - Russia celebra la Giornata della Vittoria, Putin: "forze nucleari sempre pronte" - Il leader del Cremlino alla parata: "Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento" ...

Putin: «Vogliamo evitare un conflitto globale, nostre forze strategiche nucleari sempre in allerta». Lo zar parla alla parata della Vittoria - Putin: «Vogliamo evitare un conflitto globale, nostre forze strategiche nucleari sempre in allerta». Lo zar parla alla parata della Vittoria - L'Occidente vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, «ma noi non dimenticheremo mai, mai». Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando sulla Piazza Rossa alla ...