Fiorentina - slitta ancora il recupero con l’Atalanta? Ecco quando si può giocare|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 9 maggio 2024) 2024-05-08 21:58:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il tripudio per la conquista della seconda finale consecutiva di Conference League da parte della– appuntamento ad Atene contro la vincente di Olympiacos-Aston Villa (si riparte dal 4-2 all’andata dei greci a Birmingham) – è destinato ovviamente a mettere da parte, almeno per qualche ora, la legittima preoccupazione dei vertici della Lega Serie A in merito alla data deldella ormai celeberrima partita contro, valida per la ventinovesima giornata e rimandata lo scorso 17 marzo per il grave malore costato poi la vita all’ex vicepresidente viola Joe Barone. NON CI SONO DATE – L’atto finale della Conference League è fissato infatti per il prossimo 29 maggio e, in considerazione soprattutto della sequenza di appuntamenti che attendono ...