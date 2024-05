Ciclismo - tutto pronto a Marina di Carrara per il Gp Industrie del Marmo

(Di giovedì 9 maggio 2024)di, 9 maggio 2024 – Reduce dall’arrivo di tappa del Giro d’Italia a Lucca, anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiano Cordiano Dagnoni si è voluto fermare adialla cerimonia di presentazione del 35° Gran Premiodella gara internazionale per élite e under 23 che si disputerà domenica pomeriggio 12 maggio. C’erano anche il collaboratore tecnico l’ex professionista Mario Scirea, Corrado Lodi, attuale componente dell’Organismo di Vigilanza, i dirigenti deltoscano Daniele Grazi, Maria Pardini (presidente del C.P. di Massa), la sindaca diSerena Arrighi con l’assessora allo sport Lara Benfatto, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, e ...

Ottantadue Tonnellate di rifiuti non dichiarati diretti in Africa nascosti in un container di abiti usati. È quanto sequestrato al porto di Marina di Carrara dalla Guardia di Finanza: le indagini sono iniziate nel corso di un controllo di routine ...

Marina DI Carrara – Scoperto al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara ), in un’operazione condotta da Guardia di finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Arpat. Sequestrate 82 tonnellate di rifiuti che erano contenute in quattro container. ...

Atletica Nel campionato interprovinciale. Uisp Marina sugli scudi. Oro per Dafne Loretelli. Bene Beatrice Menconi - Atletica Nel campionato interprovinciale. Uisp marina sugli scudi. Oro per Dafne Loretelli. Bene Beatrice Menconi - Dafne Loretelli e Beatrice Menconi vincono al campionato interprovinciale di atletica a carrara. Giornata difficile a causa del maltempo, ma ottimi risultati per gli atleti allenati da Mauro Fantoni.

Persiani, stop al porto: "No all’ampliamento, aggrava i processi erosivi" - Persiani, stop al porto: "No all’ampliamento, aggrava i processi erosivi" - "Gli effetti del Piano regolatore non influiranno per 500 metri ma per 3,5 km". Il sindaco chiede di "aggiornare lo studio, minimizzando gli impatti sulla costa". .

"Né ingrandito né demolito, ma può essere razionalizzato" - "Né ingrandito né demolito, ma può essere razionalizzato" - Il convegno a marina di carrara ha evidenziato preoccupazioni sull'ampliamento del porto e la mancanza di trasparenza nelle valutazioni ambientali.