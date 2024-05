LEGO lancia la sua Gioconda e il numero di pezzi è magico

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il colosso danese dei mattoncinimetterà in vendita il prossimo anno un vero capolavoro, Ladi Leonardo. Immaginate di poterla costruire da sola o da soli e al termine dell’impresa trovare nel vostro uno dei quadri più famosi del geniale artista. Solo cheè andata oltre, con una piccola chicca che piacerà tanto ai fan dellalogia e della cabala. Ildiutilizzato, infatti è 1503, proprio la data in cui Leonardo avrebbe terminato il dipinto. Per quanto sia difficile riprodurre il quadro di Monna Lisa, conservato al Louvre di Parigi,si è abbastanza avvicinata. Provando a cogliere l’enigmaticità dello sguardo della donna. Che poi è la caratteristica che più resta impressa del dipinto. Un’opera che negli anni ha prestato il fianco ...