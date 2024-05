Paghereste mai 30 euro per una brioche gigante È polemica per il prezzo di un dolce - Paghereste mai 30 euro per una brioche gigante È polemica per il prezzo di un dolce - Tuttavia, non è (soltanto) la forma a dare lustro all'attività del pasticcere francese ma il prezzo elevatissimo dei suoi prodotti. Dopo le brioche a 25 sterline (29 euro), ora lo chef ha lanciato un ...

Due anni di «Delizie» Buon compleanno! - Due anni di «Delizie» Buon compleanno! - N el cuore di Urgnano, il bar pasticceria gelateria «Delizie» ha compiuto due anni proprio lo scorso 1° maggio. Due anni di prodotti genuini, tutti ovviamente realizzati artigianalmente, e di un’atmos ...

TOSTAPANE+BOLLITORE Philips a 53€: la combo da sogno per la tua cucina! - TOSTAPANE+BOLLITORE Philips a 53€: la combo da sogno per la tua cucina! - Con 8 livelli di tostatura, puoi personalizzare la croccantezza a seconda delle tue preferenze, sia che tu sia un amante del pane bianco, integrale o delle brioche morbide. Le funzioni come il ...