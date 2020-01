Salvini usa il caso Coronavirus contro il governo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’epidemia del Coronavirus sta avendo effetti sul mondo intero: voli cancellati per la Cina, produzioni industriali sospese. Ma c’è chi dice che il nostro Paese non stia prendendo abbastanza sul serio il virus. A parlare è il leader della Lega Matteo Salvini, che chiede che il governo intervenga in Senato sul virus “che dalla Cina si sta diffondendo”. Coronavirus, Salvini: Italia non si preoccupa L’ex ministro dell’interno ha annunciato ai cronisti a Palazzo Madama che questa richiesta sarà presentata alla Conferenza dei capigruppo. “Al di là delle polemiche politiche, c’è tutto il mondo che si sta occupando e preoccupando del virus che dalla Cina si sta diffondendo e quindi chiediamo con urgenza che oggi stesso qualcuno a nome del governo venga in Aula a rassicurare gli italiani sul fatto che si sta facendo tutto il possibile e l’impossibile per evitare la ... notizie

