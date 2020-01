La mascherina contro il Coronavirus viene da Wuhan (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Potrebbe sembrare uno scherzo – di cattivo gusto, anche – ma non lo è. Con l’allarme generale causato dal propagarsi del Coronavirus, anche in Italia si cerca di correre ai ripari, comprando le classiche mascherine protettive, da mettere su bocca e naso, che si trovano in farmacia. Ed è proprio in questo luogo che un cliente ha fatto una strana scoperta. Coronavirus, la mascherina protettiva viene da Wuhan Sulla confezione della mascherina, comprata per proteggersi dal temuto Coronavirus, un cliente ha per caso buttato l’occhio e ha scoperto una strana coincidenza: il luogo dove è stata prodotta è Wuhan. Sì, proprio la città dove il virus ha avuto origine e sta mietendo vittime. Sulla confezione è scritto nero su bianco: “mascherina facciale filtrante”, distribuita da “Farmac Zabban Spa Calderara di Reno-Bologna”, ma prodotta in ... notizie

