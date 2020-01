Date e orari dalla 7^ alla 12^ di ritorno: ecco quando sarà in campo lo Strega (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La Lega di serie B ha diramato le Date e gli orari di altri sei turni di campionato, quelli compresi tra la settima e la dodicesima giornata. Ennesima equa divisione per il Benevento che scenderà tre volte in campo alle ore 15:00 e tre volte in notturna alle ore 21:00. Si partirà dalla sfida casalinga contro lo Spezia in programma il 29 febbraio, fino al derby con la Juve Stabia in calendario il 4 aprile al “Ciro Vigorito“. ecco, nello specifico, le gare che riguardano la formazione diretta da Filippo Inzaghi: 7^ giornata: Benevento-Spezia – sabato 29 febbraio, ore 15:00 8^ giornata: Perugia-Benevento – martedì 3 marzo, ore 21:00 9^ giornata: Benevento-Pescara – domenica 8 marzo, ore 21:00 10^ giornata: Cremonese-Benevento – domenica 15 marzo, ore 21:00 11^ giornata: Empoli-Benevento – sabato 21 ... anteprima24

