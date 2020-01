Coronavirus cinese: si comincia a lavorare sul vaccino nei laboratori di cinque aziende, una è italiana (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si comincia a lavorare sul vaccino contro il Coronavirus 2019-nCoV e nell’era delle mappe genetiche e di internet questo sforzo è possibile anche senza che il virus debba uscire dalla Cina. Proprio da qui è arrivato il primo annuncio, seguito da quello degli Stati Uniti, e sono almeno cinque le aziende che nel mondo occidentale stanno lavorando in questa direzione, una delle quali si trova in Italia. Lo Shanghai East Hospital dell’Università Tongji si è detto pronto a sviluppare un vaccino in collaborazione con l’azienda Stermirna Therapeutics. Poi una delle maggiori autorità internazionali nel campo dei vaccini, Anthony Fauci, direttore dell’Istituto americano per le malattie infettive (Niaid) dei National Institutes for Health (Nih),ha affermato: “Abbiamo già cominciato, insieme con diversi nostri collaboratori“. Si tratta di un processo lungo ... meteoweb.eu

