Come la Calabria ha dato al M5S meno voti del reddito di cittadinanza (Di martedì 28 gennaio 2020) In Calabria il MoVimento 5 Stelle ha raccolto 48.784 voti (59.796 voti se si considera anche la lista civica) a fronte di 62.383 domande accolte nella regione per il reddito di cittadinanza. Un bell’esempio di ingratitudine che fotografa, più di Vito Crimi che dimentica il significato delle 5 Stelle, la tragedia attuale del M5S. Come la Calabria ha dato al M5S meno voti del reddito di cittadinanza Francesco Creazzo sulla Stampa traccia un ritratto del tracollo grillino in Calabria, che in alcune zone è andato oltre i 40 punti: a Crotone, nel 2018, il M5S aveva raccolto il 55% delle preferenze, domenica solo il 13. Non è andata meglio a Reggio Calabria dove dal boom di due primavere fa – oltre il 35% dei consensi – si è passati al 4,5%. E a gettare sale sulla ferità c’è il fatto che è un totale di 173.977 persone – minorenni inclusi – il numero di persone che ... nextquotidiano

