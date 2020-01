Alfonso Bonafede è il nuovo capo delegazione del M5s al governo: succede a Di Maio (Di martedì 28 gennaio 2020) Alfonso Bonafede sarà il nuovo capo delegazione del Movimento 5 Stelle nel governo: il ministro della Giustizia prende il ruolo che è stato, fino a pochi giorni fa, di Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri, infatti, si è dimesso da capo politico pentastellato, rinunciando anche al ruolo di capo delegazione nell'esecutivo. fanpage

vitocrimi : Attenzione altissima alla prevenzione del terrorismo, al rientro di terroristi latitanti dall'estero e al rimpatrio… - LaCastelliM5s : Nel bilancio dello Stato per il 2020 abbiamo previsto quasi 9 miliardi di euro per il settore della Giustizia. Sen… - you_trend : ?? Alfonso Bonafede è stato eletto per acclamazione capo delegazione del M5S al governo -