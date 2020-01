Giornata della Memoria: storia, frasi celebri e film da vedere (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 27 Gennaio 2020 si celebra la Giornata della Memoria. In questo giorno si ricordano le vittime di uno degli avvenimenti storici più cruenti della seconda guerra mondiale: l’Olocausto. La persecuzione nei confronti degli appartenenti al credo religioso dell’ebraismo, e non solo, ha lasciato il segno in coloro che sono riusciti a sopravvivere alle torture fisiche e psicologiche dei campi di sterminio. I sopravvissuti hanno potuto raccontare al mondo la tragedia vissuta e permettere che quanto accaduto non venisse dimenticato. Da qui un giorno specifico, istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° novembre 2005. Giornata della Memoria: la storia L’Olocausto ha rappresentato un momento storico di frattura. La persecuzione di un popolo sulla base dell’ideologia nazista della superiorità della razza ariana, per cui gli ebrei erano da eliminare ... notizie

matteosalvinimi : Oggi è la giornata dell’orgoglio e della riscossa per la Calabria bella e sana: la Lega c’è! #oggivotoLega - lorepregliasco : Vediamo se l'affluenza regge nel resto della giornata in #EmiliaRomagna. Sicuramente per ora è altissima, in linea… - SerieA : Tutti i risultati della 21ª giornata di #SerieATIM. #WeAreCalcio -