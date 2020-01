Sulle spalle di Prometeo – Prevedere i terremoti è possibile e consente di mettere in atto azioni di prevenzione: il Prof. Panza spiega come (Di domenica 26 gennaio 2020) Il terremoto di magnitudo Mw = 6,4 che a fine novembre 2019 ha colpito l’Albania è solo uno degli esempi più recenti dell’importanza della previsione dei terremoti nella società moderna. Nell’occasione di quel sisma, sono crollati moltissimi edifici che, complice l’ora della notte in cui si è verificato l’evento, hanno determinato un grave bilancio delle vittime: 51 morti e 2.000 feriti. Uno dei luoghi comuni più ricorrenti sui terremoti, però, è che non si possono Prevedere, nonostante la sismologia abbia compiuto molti passi avanti in questo campo negli ultimi anni, consentendo di determinare quali aree sono a rischio di forti terremoti e fornendo, allo stesso tempo, utili azioni di prevenzione da mettere in pratica per limitare danni ingenti e perdita di vite umane. Il Prof. Giuliano F. Panza (già docente di Sismologia all’Università di Trieste, membro dell’Accademia Nazionale ... meteoweb.eu

GassmanGassmann : Il negazionismo nei confronti dei cambiamenti climatici, fa leva sulla disinformazione di molti,sulle necessità imp… - CalaminiciM : RT @Simone76229921: @CalaminiciM Aveva, disse, 15 anni. Ebbene quell’uomo anziano, con un secolo di storia e di sapere sulle spalle, si com… - IndacoXD : @idksal Sulle spalle è perfetta! È sotto che scende larga. -