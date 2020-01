Quelli che il calcio – Sedicesima puntata del 26 gennaio 2020 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. (Di domenica 26 gennaio 2020) Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma torna con la Sedicesima puntata della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una … L'articolo Quelli che il calcio – Sedicesima puntata del 26 gennaio 2020 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. unduetre

AnnalisaChirico : Viene poi da chiedersi se i ‘fascisti’ siamo quelli ritratti come tali o invece quanti sfidano la stampa libera, me… - rubio_chef : “Antisionismo non è antisemitismo” spiegato benissimo e a prova di stupido da @Giovanipalesti1. Magari nero su bian… - GioPanariello : Oggi è l’ultima data di in tour indimenticabile con due amici anziani ma meravigliosi. Ringrazio tutti quelli che h… -