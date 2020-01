Giorno della memoria: “Gam-Gam-Gam Ki Elekh”, il ritornello dei bambini che andavano a morire nelle docce (Di domenica 26 gennaio 2020) C’è una canzoncina, apparentemente allegra e tornata in voga negli anni ’90, canticchiata ormai da molti. Molti, però, che non conoscono le origini ebraiche del brano e di come durante la Shoah fosse intonata dai bambini che, ignari della loro sorte, ma comunque spaventati, andavano a morire nelle “docce” dei campi di sterminio. Il ritornello recita: “Gam-Gam-Gam Ki Elekh, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo Ira Ra, Ki Atta Immadì“, ovvero: “Anche se andassi nella valle oscura non temerei alcun male, perché Tu sei sempre con me”. Domani, 27 gennaio, sarà il Giorno della memoria, ed è quanto mai necessario ricordare e non dimenticare quel che è stato e soprattutto perché è stato e come si è arrivati a tanta crudeltà. Alla base di tutto c’è stato un odio razziale alimentato da una propaganda fuorviante che ha portato ‘semplici e normali’ cittadini a pensare che i problemi ... meteoweb.eu

