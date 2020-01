Barbara Alberti ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo (Di domenica 26 gennaio 2020) Venerdì notte Barbara Alberti ha espresso la volontà di lasciare il Grande Fratello Vip. La scrittrice non è felice di quello che gli autori hanno mostrato ai telespettatori ed ha paura di perdere l’affetto del suo pubblico. Ieri mattina è successo qualcosa, nel live la Alberti non è mai stata inquadrata e sui social erano in molti a chiedere dove fosse finita. Il GF ieri sera ha fatto sapere che Barbara è stata portata in ospedale per un controllo. “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, oggi è stata accompagnata in una struttura sanitaria. Si tratta di un controllo medico”. Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2020 Molto probabilmente sarà stato un po’ di stress dovuto alla difficile puntata di ... bitchyf

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : BARBARA ALBERTI CHE IMPAZZISCE E VUOLE USCIRE ?? #GFVIP - trash_italiano : ?? Scusate ma Barbara Alberti... ?? #GFVIP -