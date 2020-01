Torino Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 25 gennaio 2020) Allo Stadio Grande Torino, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Daniele Galosso, inviato a Torino) – Allo Stadio “Grande Torino”, Torino e Atalanta si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Torino Atalanta 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Atalanta 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??@Atalanta_BC ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?ore 20.45 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT… - zazoomblog : Torino Atalanta Serie A TIM: precedenti formazioni e streaming - #Torino #Atalanta #Serie #precedenti - Andersinho_ITA : RT @Andersinho_ITA: Dalla stagione 2016/17, dopo essere rimasta imbattuta per 5 sfide di fila contro il @TorinoFC_1906 (2V, 3N), l'@Atalant… -