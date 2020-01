Scontro tra auto e bus a Tivoli: morti due ragazzi di 19 e 21 anni (Di sabato 25 gennaio 2020) Tragedia nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020: in via Tiburtina a Tivoli Terme si è verificato uno Scontro tra un’auto e un bus risultato fatale per due ragazzi di 19 e 21 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in via di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Scontro tra auto e bus a Tivoli L’episodio è avvenuto precisamente davanti al centro commerciale Le Palme, al civico 357 della suddetta via. Stando a quanto si è appreso, l’automobile con a bordo i due giovani, diretta a Tivoli e proveniente da Roma, si sarebbe scontrata contro un autobus Cotral che stava viaggiando in direzione opposta. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il conducente della vettura, una Fiat Panda, ne abbia improvvisamente perso il controllo per poi schiantarsi contro il bus. Ancora ignoto se si sia trattato di un malore o di altro. Immediata la ... notizie

