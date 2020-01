Meteo ROMA: qualche scroscio di pioggia sabato, tende a migliorare domenica (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà il transito di nubi anche consistenti per sabato, con qualche pioggia o rovescio specie nella prima parte del giorno. Nuvolosità irregolare sarà presente domenica, mentre le schiarite prevarranno poi ad inizio settimana. sabato 25: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima pioggia 2 mm. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 11 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. domenica 26: nuvoloso. Temperatura da 8°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord 3 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Lunedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Martedì 28: molto nuvoloso, ventoso a tratti. ... meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma - quartomiglio : Weekend instabile, ma inverno ASSENTE - infoitestero : METEO ROMA: Clima primaverile sulla Capitale d'Italia, novità in arrivo nel prossimo weekend -