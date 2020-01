Coronavirus, Hong Kong dichiara l’emergenza: scuole chiuse fino al 17 febbraio. Il piano degli Stati Uniti per evacuare cittadini Usa (Di sabato 25 gennaio 2020) Il governo di Hong Kong ha dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia del Coronavirus. La governatrice Carrie Lam ha deciso di tenere le scuole chiuse fino al 17 febbraio. Cinque le persone infette finora ad Hong Kong: provenivano tutti dalla Cina. «Dichiaro lo stato di emergenza. Non abbiamo avuto segnalazioni di infezioni gravi e diffuse, ma stiamo prendendo ogni precauzione e speriamo di essere in anticipo sull’epidemia», ha detto Carrie Lam. E ha aggiunto che presiederà personalmente un comitato interdipartimentale per consentire una risposta più rapida alla diffusione del virus. Il piano degli Usa per evacuare i cittadini statunitensi Le autorità statunitensi intanto stanno lavorando a un piano per evacuare i cittadini e i diplomatici Usa da Wuhan, città considerata epicentro dell’epidemia. Lo riporta The Wall Street Journal citando una fonte ... open.online

