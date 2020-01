Vito Crimi, Alessandro Giuli: rappresenta l'elettore medio del M5s e seppellirà il Movimento (Di venerdì 24 gennaio 2020) Vito Crimi è un gregario naturale nato per fare di conto e poco più. E di questi tempi il Movimento Cinque stelle ha un disperato bisogno di uno come lui, che sia per una reggenza da capoclasse o per traghettare a miglior vita - modello Caronte - quel che rimane della banda grillina dopo l' addio di liberoquotidiano

frankiehinrgmc : Vito Crimi capo politico del M5S. Di Maio in peggio. - davidallegranti : Il “gerarca minore” Vito Crimi verso la reggenza del M5s. Siamo in un film con Alberto Sordi (però minore) - conpatr49 : Chi decide oggi nel M5s? Angelo Tofalo: non ho capito -