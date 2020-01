Vincenzo Schiavone: arrestato il patron della Pineta Grande (Di venerdì 24 gennaio 2020) In manette Vincenzo Schiavone, noto imprenditore campano. Schiavone è celebre nel territorio per essere il proprietario di diverse infrastrutture ospedaliere. Tra queste menzioniamo la casa di cura Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta) e la clinica Padre Pio di Mondragone (Caserta). Le accuse contestate a Schiavone sono gravissime. Parliamo di abuso di ufficio, corruzione e rivelazione di segreto di ufficio. Ad incastrare Schiavone un’indagine sui lavori di ampliamento della Pineta Grande. Il provvedimento emesso verso Schiavone ha toccato altre due persone. Il primo è il tecnico di parte della Pineta Grande, Domenico Romano. Il secondo è il funzionario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Caserta, Giuseppe Schiavone. Come si legge da FanPage, nei confronti di quest’ultimo è stata disposta l’interdittiva della sospensione dai pubblici uffici ... kontrokultura

