Terrorismo | Orlando | ’41 anni fa omicidio Rossa | sinistra sempre da parte democrazia’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "41 anni fa le brigate rosse uccisero Guido Rossa. Dobbiamo ricordare per onorare un eroe operaio. Dobbiamo ricordare perché la barbarie non torni in alcuna forma. Dobbiamo ricordare perché nessuno possa manipolare la storia e le giovani generazioni sappiano da che parte sono state le forze della sinistra ed il movimento operaio nella difesa della democrazia". Lo scrive su Fb Andrea Orlando del Pd.

