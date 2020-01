Latte italiano contaminato dagli antibiotici: ecco di quali marche si tratta (Di venerdì 24 gennaio 2020) Oggi vogliamo parlarvi del Latte: quel Latte con cui facciamo colazione ogni mattina da tutta la vita. In genere quello italiano viene descritto come un prodotto naturale e genuino. Ma è davvero così? No, almeno secondo un nuovo test svolto dalla rivista Il Salvagente, secondo cui più della metà del Latte in commercio è contaminato da antibiotici e altri tipi di farmaci. La rivista, in edicola domani, ha esaminato ventuno confezioni di Latte fresco e a lunga conservazione Uht di alcuni tra i più blasonati marchi commercializzati in Italia, come Parmalat, Granarolo, Coop, Conad, Lidl, Esselunga e Carrefour. I biologi hanno scoperto che in oltre il 50 per cento dei casi (12 su 21) sono state rilevate tracce di farmaci. Le più frequenti sono desametasone (un cortisonico), neloxicam (antinfiammatorio) e amoxicillina (un antibiotico), in concentrazioni tra 0,022 mcg/kg e 1,80 mcg/kg. Si ... caffeinamagazine

