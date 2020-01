Il voto disgiunto per Bonaccini tra M5S e Forza Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) È il voto disgiunto il grande protagonista sul palco del MoVimento 5 Stelle per la chiusura della campagna elettorale dal profilo più basso di sempre in Emilia-Romagna. Come abbiamo spiegato, a differenza della Calabria in Emilia-Romagna è possibile il voto disgiunto, ovvero votare una lista e il candidato presidente di un’altra lista. E Stefano Bonaccini ha in più occasione chiesto agli elettori grillini di scegliere lui invece della candidata della Lega. Il voto disgiunto per Bonaccini tra M5S e Forza Italia La scelta avrebbe una logica all’interno della storia dei 5 Stelle emiliano-romagnoli, storicamente più a sinistra che a destra a dispetto di quello che volevano Grillo e Casaleggio, che infatti hanno espulso a più non posso gente della zona dal partito. Ufficialmente il candidato presidente Simone Benini non appoggia la scelta: «Disgiungetevi dai partiti tradizionali ... nextquotidiano

