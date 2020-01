Il movimento che vuole “liberare Britney Spears” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo la sua celebre crisi del 2008 non ha più il controllo delle sue finanze, affidate al padre: molti fan chiedono che questa storia finisca ilpost

Mov5Stelle : La fine del Movimento 5 Stelle la raccontano da quando siamo nati, dal V-DAY di Bologna: dicevano che eravamo 'un f… - riccardo_fra : Con #DiMaio il #M5S è arrivato in vetta, grazie per il suo impegno straordinario e incessante che continuerà a mett… - riotta : Crisi #M5S parte dalla morte prematura di Casaleggio padre il solo stratega nel movimento. @beppe_grillo non vuole… -