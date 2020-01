Escape from Pretoria: il trailer del film con Daniel Radcliffe (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'attore Daniel Radcliffe è il protagonista del film Escape from Pretoria, di cui è stato diffuso il trailer. Escape from Pretoria, di cui è stato diffuso il nuovo trailer, vedrà come protagonista un quasi irriconoscibile Daniel Radcliffe, interprete del film tratto da una storia vera. Nel video si vede il protagonista venir condannato a un periodo da trascorrere in carcere e iniziare a pianificare una fuga. Il giovane inizia quindi a organizzare in ogni dettaglio il modo in cui, insieme ad altri detenuti, potrebbe riuscire a scappare. Il film seguirà gli eventi con al centro l'attivista sud africano che venne imprigionato nella brutale prigione di Pretoria per aver lavorato con l'African National Congress, un'organizzazione che cercava di porre ... movieplayer

