Doppio episodio di NCIS Los Angeles 11 su Rai2, anticipazioni 24 e 31 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 11 su Rai2. Stasera, venerdì 24 gennaio, andranno in onda due nuovi episodi dell'undicesima stagione della serie crime. Nel primo, il team di Sam e Callen andrà alla ricerca di un dipinto rubato dal valore di 40 milioni di dollari che potrebbe essere stato venduto nel mercato nero al fine di donare fondi a un'attività terroristica. Nel secondo appuntamento di serata, la squadra accetta con riluttanza di collaborare con due ex criminali inglesi, dopo che un potente trafficante d'armi ha rapito la figlia di uno di loro. Ecco le anticipazioni. Si intitola Il Cubo l'episodio 11x05 di NCIS Los Angeles di stasera (il titolo originale è Provenance), di cui vi riportiamo la sinossi e a seguire il promo in lingua inglese: La squadra NCIS è in cerca di un famoso quadro rubato, Il Cubo, dal valore di circa 40 milioni di dollari. Gli agenti, ... optimaitalia

