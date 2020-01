«Celebrity Hunted»: la serie con Fedez e Francesco Totti al via il 13 marzo su Amazon Prime Video (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lo youtuber Luis SalFedezFrancesco TottiL'attrice Diana Del BufaloL'attore Cristiano CaccamoIl conduttore Costantino Della GherardescaFrancesca Barra e Claudio Santamaria«Otto personaggi famosi sono fuggiti dal Colosseo: abbiamo quattordici giorni per prenderli». È con queste parole che si apre il primo trailer ufficiale di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, la nuova produzione originale di Amazon Prime Video che arriverà sulla piattaforma digitale a partire dal 13 marzo. Molti i vip coinvolti in quello che, nel Regno Unito, è uno dei reality più apprezzati e seguiti del momento: da Fedez a Francesco Totti, da Costantino Della Gherardesca alla coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, da Diana Del Bufalo a Cristiano Caccamo e Luis Sal. Insieme, gli otto protagonisti formeranno quattro coppie che cercheranno di sfuggire alle grinfie di una squadra di cacciatori ... vanityfair

