Raccordo Av-Sa, incidente nella galleria di Montepergola: due feriti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E' stata una mattinata di paura sul Raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Salerno. Intorno alle sette del mattino si è registrato un impatto tra auto nei pressi della galleria di Montepergola. Sul posto i Vigili del Fuoco e Polizia stradale che dovranno ricostruire la dinamica. Il bilancio parli di due feriti gravi. Uno di questi è stato trasportato al vicino "Landolfi" di Solofra e l'altro al "Moscati" di Avellino. Da segnalare disagi alla circolazione. E' stato chiuso il tratto del Raccordo fra Serino e Solofra. Per raggiungere Salerno, almeno ora, sarà necessario uscire a Serino e rientrare in autostrada a Solofra. IN AGGIORNAMENTO…

