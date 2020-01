Coronavirus: aereo diretto a Wuhan spostato a Canton, italiano sollevato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fiumicino – È partito alle 13.30 circa da Fiumicino l’aereo della China Southern Airlines inizialmente diretto a Wuhan, ma il cui arrivo e’ stato spostato a Canton a seguito della decisione del Governo cinese di chiudere i collegamenti con la citta’ fulcro del Coronavirus. A bordo dell’aereo, decollato da Roma con un’ora di ritardo per motivi operativi, ci sono in tutto 117 viaggiatori per una capienza di 266, e dunque con 143 posti rimasti vuoti. Tra i passeggeri, anche un ragazzo italiano, un ballerino professionista che lavora da alcuni anni in Cina. “Vado a Kunming, nella provincia dello Yunnan. Sono molto sollevato dal fatto che non passiamo piu’ per Wuhan perche’ hanno cancellato la tappa, ma passiamo a Canton. L’ansia che c’era prima si e’ un po’ dileguata”, ha raccontato durante l’attesa al ... romadailynews

