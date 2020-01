Confindustria, rumor: Illy si ritira Gli incontri di Mattioli al 7° piano (Di giovedì 23 gennaio 2020) La vicenda familiare Illy, in cui uno dei quattro fratelli, Francesco, ha monetizzato la propria quota vendendo a sorpresa al Fondo Peninsula, irrompe nella corsa per la presidenza alla Confindustria. Secondo i rumors raccolti da affaritaliani.it al termine del Consiglio generale di Viale dell’Astronomia (è durato dalle 10 alle 11.30 circa) che ha scelto i tre saggi, Andrea Illy avrebbe deciso di ritirarsi dalla contesa per succedere a Vincenzo Boccia Segui su affaritaliani.it affaritaliani

