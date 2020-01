Malpensa, il progetto del collegamento treno con Gallarate è una minaccia al parco del Ticino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una enorme ferita ambientale minaccia il parco del Ticino. Si tratta del progetto del collegamento ferroviario diretto del Terminal 2 di Malpensa con Gallarate. L’aeroporto si può già raggiungere in una ventina di minuti con i treni per Bellinzona (via Busto Arsizio): ce n’è uno ogni ora. Il nuovo collegamento di 5,6 km con doppio binario avrebbe il costo esorbitante di 211 milioni di euro (37,6 milioni al km, tre volte il costo medio di un km di alta velocità in Francia o in Spagna). Malpensa è collegata con Milano Centrale e Cadorna con un treno ogni 15 minuti (per un totale di 146 treni giornalieri) e, come detto, con il Canton Ticino con un treno all’ora per senso di marcia, che già assicura il collegamento con la linea del Sempione Domodossola-Milano. Da Malpensa vi sono anche 240 collegamenti autobus giornalieri con Milano con tariffe inferiori e senza prendere alcun ... ilfattoquotidiano

