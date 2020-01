LIVE Italia-Montenegro 8-10 pallanuoto, Europei 2020 in DIRETTA: Settebello eliminato dai balcanici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 17.01 Il Settebello giocherà ora per il quinto posto. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Montenegro 8-10. 26″ Lazovic para su Echenique. E’ finita. 43″ Time out Italia. Serve un miracolo agli azzurri. 1’45” Lazovic si supera su Di Fulvio e spezza i sogni di rimonta del Settebello. 2’09” Del Lungo tiene a galla il Settebello! 3’36” GOOOLLL!!!! Bordata di Figlioli dal perimetro e -2 Settebello! Italia-Montenegro 8-10. 4’37” Ennesima ottima parata di Lazovic su Di Fulvio. 5’40” Altra gran parata di Lazovic su Di Fulvio. 6’57” Gol Montenegro. Ivovic spiazza Del Lungo. Italia-Montenegro 7-10. 6’57” Rigore per il Montenegro. ... oasport

