Virus Cina: Wuhan prepara 2000 letti d’ospedale per le infezioni da coronavirus (Di martedì 21 gennaio 2020) Le autorità sanitarie della città cinese di Wuhan hanno annunciato oggi di aver riservato 800 posti letto in tre ospedali e che ne saranno predisposti altri 1200 nel più breve tempo possibile, per accogliere in isolamento i pazienti infettati dal nuovo coronaVirus simile alla Sars. Duemila posti letto per far fronte alla situazione, nella città del focolaio che – secondo le autorità – sarebbe riconducibile a un mercato del pesce e di animali vivi. Peng Houpeng, vicedirettore della commissione sanitaria municipale, ha affermato che cinque aree di terapia intensiva sono state attrezzate in altrettanti ospedali locali. Ogni area è monitorata da 30 operatori sanitari 24 ore su 24. Peng ha inoltre fatto sapere che il primo paziente individuato in Thailandia è stato curato ed è tornato in Cina il 19 gennaio, dove è stato trasferito in un ospedale per ulteriori osservazioni ... meteoweb.eu

repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -