Almirante: M5S, il nostro imbarazzo è quello di Liliana Segre (Di martedì 21 gennaio 2020) Verona, 21 gen. (Adnkronos) - "La cittadinanza onoraria a una donna, vittima e testimone dell'olocausto, cioè del piu' grave scempio e crimine che la storia moderna conosca, è e deve essere per un città, una precisa scelta di campo: quella che vede le istituzioni locali stare sempre dalla parte dell liberoquotidiano

Consiglioveneto : Gruppo M5S: 'A Verona una via per Almirante. Il nostro imbarazzo è quello di Liliana Segre, che rinuncia alla citta… - LaStampa : Pd e M5s insorgono. “La città che sale” consegna una lettera aperta al Prefetto. - brunonanniclibe : Di Maio vuole un nuovo volto per il M5S: Gli occhi azzurri di Almirante, la chioma nera di Berlinguer... la gobba di Andreotti -