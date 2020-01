Lettera di un padre a sua figlia: “innamorati di un vero uomo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una Lettera sta facendo commuovere tutto il mondo grazie all’amore del padre che l’ha scritta augurando alla figlia la cosa più bella: l’amore per l’uomo giusto Per lui sei da sempre una principessa, la miglior versione di te stessa, una persona carica di qualità, un connubio di pregi unici nel loro genere e forse anche … L'articolo Lettera di un padre a sua figlia: “innamorati di un vero uomo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

chetempochefa : 'Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il dono più grande: il modo in cui ci hai insegnato… - paprika1450 : @meta_moro Ermal: Lettera a mio padre Fabrizio: Portami via - paoladelusa : RT @miremg: Durante le vacanze di Pasqua Jackie scoprí che suo padre tradiva sua madre. Quattro giorni più tardi, gli scrisse una lettera.… -