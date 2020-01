I turisti amano la città di Milano: registrati numeri da record nel 2019 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono numeri da record quelli registrati a Milano nel 2019: durante tutto l’anno, infatti, sono stati 11 milioni i turisti che hanno visitato la città e l’hinterland. Il dato supera di quasi 10 punti percentuali (9,2%) i numeri registrati per l’anno 2018, quando furono 10.861.071 i visitatori che scelsero la città della Madonnina per trascorrere le loro vacanze. “Siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo per rendere la città ancora più attrattiva e accogliente“, ha commentato l’assessore al Turismo Roberta Guainer. Milano, boom di turisti nel 2019 “Milano ha trovato un ottimo equilibrio tra offerta culturale, di servizi e di business – ha spiegato ancora l’assessore Guainer -, che riesce a richiamare il turista classico, generalista, l’uomo d’affari e il visitatore interessato ad un particolare settore, come ... notizie

