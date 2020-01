Come salvare gli animali in caso di catastrofi, a Pertosa premiate le tesi di 10 studenti della Federico II (Di lunedì 20 gennaio 2020) Martedì 21 gennaio, a partire dalle 15,30, si terrà a Pertosa (nell’Auditorium MIdA 01) l’assegnazione a 10 studenti universitari della Federico II, di un Premio di Profitto per la realizzazione di una tesi di laurea sulle emergenze finalizzata alla sensibilizzazione circa la necessità di assicurare interventi di assistenza agli animali in caso di catastrofi. Contribuire a formare giovani studenti in grado di elaborare e diffondere efficaci strategie di prevenzione dei disastri ambientali che coinvolgono gli esseri viventi ed in particolare la biodiversità animale, in Italia e nel mondo: questa è la finalità del Premio CeRVEnE 2019. Il messaggio che Vincenzo Peretti (coordinatore del Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecnologie delle produzioni animali” e Luigi Esposito, direttore dell’Area Formazione, informazione e Ricerca Applicata del CeRVEnE, vogliono trasferire ai giovani ... ildenaro

