Stasera tv 19 gennaio | Raidue | Che tempo che fa | Anticipazioni (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio, alle ore 21 su Rai2, torna l’appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck Nuovo appuntamento su Raidue con il programma Che tempo che fa, in onda in prima serata domenica 19 gennaio. Lo show è preceduto alle ore 19.40 da Che tempo Che Farà … L'articolo Stasera tv 19 gennaio Raidue Che tempo che fa Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

DiMarzio : Prima puntata di #calciomercato, il 7 gennaio: Young-Inter fu l’apertura (quanti insulti ??) del programma su… - GP_ArieteRosso : non prendete impegni per stasera domenica 19 gennaio. Dalle 20.30 alle 21.25 @GP_ArieteRosso sarà a @StaseraItalia live and lively! - PrimaBergamo : Che cosa fare stasera a Bergamo e provincia (sabato 18 gennaio): Sabato 18 gennaio Bergamo CINEMA – Per la progra… -