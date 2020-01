Le 10 cose da ricordare di Napoli-Fiorentina: Milik come Cruyff cercava “il gol impossibile” (Di domenica 19 gennaio 2020) Uno. Evidentemente all’oscuro dell’indicazione patronale di tornare al sarrismo, nei primi quattro minuti Hysaj gioca due palloni in profondità, osa due passaggi in verticale verso Callejon che fanno di lui una specie di strega medievale da mandare al rogo. Quando alla mezz’ora Gattuso capisce di aver messo in campo una difesa scombiccherata e la risistema, portando l’albanese da destra a sinistra, Di Lorenzo dal centro a destra e Luperto da sinistra al centro, Hysaj comincia a rigiocare i palloni d’appoggio sull’ala che ha davanti, cioè Insigne. Alla fine saranno 20, la linea di passaggio più frequente di tutta la partita. Due. Il gol impossibile cercato da Milik. Si chiamava così, “il gol impossibile”, quello trovato da Johan Cruyff con la maglia del Barcellona contro l’Atletico Madrid e presente nel film di Sandro Ciotti, Il ... Leggi la notizia su ilnapolista

