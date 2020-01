Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Renon, Val Pusteria e Cortina rispondono a Lubiana, vincono anche Asiago e Vipiteno (Di domenica 19 gennaio 2020) Tutti in campo per il trentaduesimo e terzultimo turno della stagione regolare di Alps Hockey League 2019-2020, con la sola eccezione di Vipiteno che ospitava Kitzbuhel per il recupero della dodicesima giornata. La capolista Lubiana vince all’overtime in casa di Feldkirch e blinda il suo primo posto in ottica post-season. Alle sue spalle Renon non sbaglia e vince a Vienna, mentre Val Pusteria fa lo stesso in casa di Bregenzwald. Nei piani alti di classifica vittoria importante per Cortina, mentre Asiago piega Salisburgo all’overtime. Vipiteno Broncos – EC Stadtwerke Kitzbühel 4-0: tutto facile per i Broncos che vanno a segno con Lemay al minuto 9:08, quindi raddoppio di Doggett al 44:48, prima del 3-0 di Mantlinger e il 4-0 di Sorauf. Successo che, tuttavia, cambia poco a livello di classifica, con i Broncos undicesimi a -5 dal sesto posto. EK Die Zeller Eisbären ... Leggi la notizia su oasport

