‘Falò di Sant’Antuono’ a contrada Pantano: un ritorno alle vecchie tradizioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata del 17 gennaio, l’associazione di quartiere contrada Pantano, “La voce delle donne” ha organizzato per la seconda volta il falò di Sant’ Antuono. Si sono radunati all’ingresso della contrada, e dopo l’arrivo dei partecipanti si è acceso il fuoco. “Anche quest’anno– ha dichiarato la presidente Velardi- abbiamo voluto far rivivere una vecchia tradizione ai nostri abitanti. L’anno scorso è stata la prima volta, quest’anno eravamo un po’ indecise, ma poi la volontà di voler vivere un momento sereno ha preso il sopravvento, e così siamo riuscite nell’intento. E’ proprio il fuoco l’elemento che più di tutti viene utilizzato per ricordare Sant’Antonio Abate . In molte zone d’Italia si accendono falò che simboleggiano la volontà di abbandonare tutto ciò che appartiene ai ... Leggi la notizia su anteprima24

