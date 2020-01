E se il nuovo Samsung Galaxy Fold si chiamasse Z Flip perché piegato in 2 punti come una zeta? (Di sabato 18 gennaio 2020) Il nuovo Samsung Galaxy Fold o meglio il rinnovato pieghevole di casa Samsung che dovrebbe prendere il noime (ormai con assoluta certezza) di Z Flip è alle porte: il device dovrebbe fare la sua comparsa insieme ai Samsung Galaxy S20 il prossimo 11 febbraio. Sul suo design si è detto molto ma le indiscrezioni di oggi 18 gennaio smuovono un po' le acque e gettano nuova luce sull'hardware imminente. A differenza del primissimo Samsung Galaxy Fold con chiusura a libro, si è a più riprese affermato che il Galaxy Z Flip fosse pieghevole in senso verticale, ossia come una conchiglia in perfetto stile Motorola Razr per intenderci. in queste ore, un leaker d'eccezione come Ben Jeskin ha lanciato una provocazione da non sottovalutare: e se quella lettera zeta della nomenclatura del device indicasse un dispositivo capace di piegarsi appunto in due punti per formare proprio l'ultima lettere ... Leggi la notizia su optimaitalia

