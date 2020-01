Turchia, dopo 3 anni torna accessibile Wikipedia. I giudici: “Il blocco ha violato libertà d’espressione” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il blocco stabilito ad aprile 2017 dalla Btk, l’autorità di controllo delle tecnologie informatiche e di comunicazione, Wikipedia torna ad essere accessibile in Turchia. Ankara ha sbloccato l’accesso al sito a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 26 dicembre. Sulla sulla base di una legge che permette il blocco ai siti web che diffondono contenuti che minacciano la sicurezza nazionale, i giudici hanno stabilito che il provvedimento ha violato la libertà di espressione. Il divieto venne imposto a cause di alcune pagine in cui si parlava dei presunti rapporti tra la Turchia e alcuni gruppi terroristici in Siria. Wikipedia si era rivolta alla Corte Costituzionale a maggio del 2017 dopo che era stato respinto un ricorso ad un tribunale di grado inferiore. La fondazione Wikimedia, che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

