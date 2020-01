Spadafora: «Razzismo negli stadi non più tollerabile: lavoriamo su nuove norme» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Su Razzismo e antisemitismo negli stadi “la percezione che si deve avere è che non si può più tollerare un clima in cui sembravano delle cose quasi possibili e scontate o che fossero ‘colore’ o ‘folclore’. Non si può più fare questo”. Lo dice il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, a … L'articolo Spadafora: «Razzismo negli stadi non più tollerabile: lavoriamo su nuove norme» Leggi la notizia su calcioefinanza

