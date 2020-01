Il DLC Day One di Yakuza: Like A Dragon conterrà costumi, lavori e molto altro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Yakuza: Like a Dragon è finalmente disponibile in Giappone ed arrivato sul mercato con un pacchetto contenente nuovi costumi, lavori e molte altre chicche extra.Gli elementi che spiccano nel pacchetto sono senza dubbio i due nuovi lavori per i personaggi (uno maschile e l'altro femminile). I maschi potranno trasformarsi in menbri dei Kiss ed utilizzare chitarre, bazooka e motoseghe per infliggere pesanti danni agli avversari, mentre le femmine avranno a loro disposizione potenti alabarde capaci di infliggere danni notevoli, oltre ad una particolare abilità capace di curare i membri della squadra.Il DLC contiene inoltre (tra le altre cose) costumi alternativi e nuove canzoni per il karaoke.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

